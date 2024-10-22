Военные в опасности: когда примут решение о выводе Сил обороны из Курщины

Силы обороны Украины сталкиваются с определенными трудностями при проведении операций в Курской области. Как пояснил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Сергей Грабский, когда украинские военные находятся в стационарной обороне, а противник имеет преимущество, добиться эффективных результатов становится крайне сложно.

Бои в Курской области

"Мы подвергаем опасности наших бойцов. Пока группировка российских войск на этом направлении целесообразна для нашего пребывания на территории Курской области — мы можем там находиться. Если же россияне ослабят там давление, начнут блокировочные операции – целесообразность пребывания и удержания наших войск там исключает смысл", – подчеркнул Грабский.

Эксперт также подчеркнул, что Украина не должна сконцентрироваться исключительно на операциях в Курской области. По его мнению, необходимо планировать действия и в других регионах России, граничащих с Украиной. По его мнению, Украина должна делать все возможное, чтобы держать противника в напряжении, заставляя его концентрировать больше сил на неактивных участках фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Курская операция – это еще один пример того, что чудес на войне не бывает, заявил майор Вооруженных сил Украины, дипломат и бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян. При этом он подчеркнул, что Украина не может надеяться на победу, если не планирует идти на Москву и не хватает сил, чтобы ее захватить. При этом Емельян отметил, что в настоящее время в Курской области наши лучшие подразделения сдерживают мощное наступление врага, которое также собрало значительные силы. Несмотря на значительную поддержку в Курщине для удержания наших позиций, ситуация выглядит очень сложной, добавил эксперт.





