Военные уничтожили современный российский танк в несколько миллионов долларов техникой за копейки

Российская военная техника продолжает палаты на территории Украины. На этот раз ВСУ смогли уничтожить танк Т-90М Прорыв оружием, которое в несколько сотен раз дешевле российской техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного корреспондента Юрия Бутусова.



Российский современный танк Т-90М Прорыв. Фото из открытых источников

Российский танк Т-90М Прорыв – это современная военная техника, попавшая на вооружение в армию РФ в 2020 году. В арсенале России более 50 единиц этой военной техники. Танк оснащен пушкой 2А46М, имеет современные тепловизоры, а также динамичную систему защиты. Кроме того, танк защищен комплектом маскировки "Накидка". Такие современные модификации танка подняли стоимость военной техники до 5 млн. долларов.

Однако всех этих дорогостоящих защитных механизмов российского танка было недостаточно против относительно дешевого шведского гранатомета AT4. Стоимость оружия составляет около 1500 долларов, что в более чем 3 тыс. раз дешевле цены российского танка.

Это оружие произведено компанией Saab Bofors Dynamics и в зависимости от модификаций может пробивать сталь толщиной 300-600 мм. Максимальное расстояние удара гранатомета составляет 600 метров.

Посмотреть видео с уничтоженным российским танком можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания давит на Германию. Министр обороны Британии требует от германского руководства разрешить отправлять танки из других стран в Украину.

Также "Комментарии" писали об ультиматуме от Эрдогана. Турецкий президент выдвинул новые условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!