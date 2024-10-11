Военные Сил обороны рассказали, почему одно из сел на Харьковщине тактически важно

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Недилько Ксения
Липцы — тактически важное село под контролем Сил обороны Украины. О значении села и ситуации на Липецком отрезке рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев, информирует портал "Комментарии".
Харьковская область. Фото из открытых источников
Военный подчеркнул, что Липцы — это тактически важное село, потому что находится на высотах. И этот населённый пункт враг почти оккупировал в мае.
"Когда бригада Хартия зашла, мы уже встретили врага на окраинах Липцев и начали вытеснять их оттуда. Сейчас Липцы находятся под нашим контролем, и мы продолжаем вытеснять их дальше", – сообщил представитель бригады.
Дегтярев рассказал, что нацгвардейцы могут видеть далеко вглубь враждебных позиций и своевременно реагировать на любые выдвижения оккупантов.
"Мы видим их передвижение заранее, мы понимаем, по каким тропам они двигаются и нам удается, используя дроны, дистанционно минировать подходы техники", — говорит Дегтярев.
По словам гвардейца, российская техника в попытках доставить личный состав подрывается регулярно. Теперь оккупанты идут по 8, 10 и 20 километров пешком, чтобы добраться до тех участков, где они могут представлять угрозу.
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