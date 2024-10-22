Военные РФ стали чаще расстреливать военнопленных: что может "укротить" оккупантов

Число фактов расстрелов украинских военнопленных российскими военными увеличивается. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию DeepState.



Фото портал "Комментарии"

Оккупанты продолжают пренебрегать обычаями и правилами ведения войны, расстреливая украинских военнопленных.

На днях Донецкая областная прокуратура опубликовала фотографию, на которой виден расстрел двух бойцов в районе Селидового. Это произошло 18 октября на одном из СП, которое на карте находится в серой зоне. Расстреляны были два егеря.

Пилоты 59 ОМПБр в сентябре и октябре зафиксировали немало случаев расстрелов украинских защитников в районе Горняка и Украинской. Последние два случая у санатория "Украина", однако эти факты не подтверждены видео. "Поэтому данные случаи еще напомнят о себе", — пишут в DeepState.

В сентябре возле Долиновки оккупанты расстреляли сдавшегося в плен украинского военного. Ему было приказано двигаться вперед, после чего расстреляли в спину.

Еще один случай в сентябре уже южнее данного места – расстрел 4 бойцов Сил Обороны. Предварительно это были бойцы ТрО. Войска РФ сложили тела и попытались их сжечь.

“Тенденция последнего времени идет не в пользу сдающихся в плен. Случаи казни бойцов Сил Обороны участились. Оккупанты же чувствуют безнаказанность, потому что свои не будут трогать, а международные институты не работают”, — говорится в сообщении.

По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, зафиксировано более 100 смертей наших бойцов во время сдачи в плен. На самом деле, таких случаев значительно больше и со стороны правоохранительных органов должна стать вопросом чести фиксация реального количества данных эпизодов.

"Единственное, что может сработать – это формирование списка военных преступников на основе подразделений, наиболее активно нарушающих конвенции. После войны в случае выезда преступников в дружественные страны, их должны арестовывать и годами выяснять, участвовали ли они в преступлениях или нет”, — посоветовали в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об особенностях мобилизации на оккупированных территориях.



