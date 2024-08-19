Военные РФ хотят провести ритуальное жертвоприношение пленного украинца

Российская неонацистская военная группировка ДШРГ "Русич" попросила у других российских подразделений передать им украинского пленника для жертвоприношения. Таким образом, они хотят "ободрить" и "укрепить дух" новичков в составе подразделения.



ДШРГ "Русич" планирует жертвоприношение человека. Фото с открытых источников

В социальных сетях ДШРГ "Русич" опубликовало сообщения с призывом предоставить им пленника для ритуального жертвоприношения в день осеннего равноденствия.

"Просим союзные подразделения предоставить нам одного плененного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченного, крымского татарина или подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам на праздник осеннего равноденствия для ободрения и укрепления духа нового личного состава подразделения", — заявили в ДШРГ "Русич".

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" — это неонацистская военная группировка и террористическая организация, созданная в 2009 году как тренировочная база для подготовки военных. Ее основателем стал Алексей Мильчаков, носивший прозвище "Фриц", однако после отправки на Донбасс сменил позывной на "Серб".

В ходе полномасштабной войны в Украине Мильчаков опубликовал инструкцию допросов и убийств украинских военнопленных. В инструкции говорилось о таких способах пыток, как отрубка пальцев, отрезание ушей, удары в область паха и суставов, выстрелы из оружия. Также Мильчаков призвал убивать раненых. В частности, российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову украинскому военному, а видеозапись убийства опубликовали в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков шокировал своим отношением к украинцам.

Также "Комментарии" писали о циничном шаге России, которая направила в ООН жалобу на Украину из-за якобы нарушений прав человека.