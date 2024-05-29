Российские захватчики, вероятно, готовятся к тому, чтобы осуществить наступление на Сумскую область, отметил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Варченко.

Ахтырка

Военный напомнил, что граница террористической России с Сумской областью составляет около 550 километров и оккупанты готовятся к тому, чтобы начать там наступление.

"Несколько тысяч, возможно, даже несколько десятков тысяч человек рассредоточены на территории, примыкающей к украинской границе, в ближней границе",

– заявил Варченко.

Впрочем, по его словам, украинская разведка указывает на то, что там пока нет ударных группировок.

Хотя, подчеркнул Варченко, все же необходимо исходить из того, что оккупанты все же попытаются атаковать именно на Сумском направлении. Кроме того, он не исключил, что враг может организовать наступление на западные территории Харьковской области. По его словам, речь идет о городе Золочев на северо-западе, а также Богодухов на западном направлении. Оккупантам нужны эти города, чтобы перерезать логистическую артерию от Сум до Харькова.

Кроме того, Варченко спрогнозировала, что в Сумской области захватчики могут попытаться захватить Ахтырку.

При этом военный не сомневается в том, что у Силы обороны есть план, как отразить все вражеские наступления. Он прогнозирует, что террористическая Россия снова станет жертвой своих амбиций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин цинично заявил о том, что страны НАТО виноваты в том, что Россия начала атаковать Харьков. По его словам, якобы, таким образом, РФ создает так называемую "зону безопасности", чтобы защитить свои территории.



