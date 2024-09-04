Военные призывают к милитаризации украинцев: "Безопасных мест больше нет"

Украина уже давно живет в условиях новой реальности, где безопасных мест больше нет, и общество должно быть готово к любым вызовам. Вот почему нужно вводить массовые курсы по подготовке населения. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале.

В Украине предлагают массовые курсы подготовки населения

"Нам давно нужно осознать, что страна живет в другой реальности. Как бы нам ни хотелось, как раньше – безопасно, спокойно, тихо – не будет. Оружие от западных партнеров – лишь часть необходимого, еще и такое, что от нас не зависит. Но от нас напрямую зависит уровень обученности граждан, которые в обязательном порядке должны уметь накладывать турникеты.

По словам Жорина, украинцы должны научиться базовым навыкам выживания, в частности, оказанию первой помощи и использованию турникетов.

Жорин отметил, что массовая подготовка и милитаризация общества критически важны для выживания нации. Военный также подчеркнул, что подготовка населения должна быть реальной, а не формальной.

"Это не должно быть организовано на бумаге или стать очередной возможностью для коррупционных схем", — подытожил Жорин.

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