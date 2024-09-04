logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные призывают к милитаризации украинцев: "Безопасных мест больше нет"
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные призывают к милитаризации украинцев: "Безопасных мест больше нет"

Военный командир предлагает радикальные меры: научить всех украинцев оказывать первую помощь

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украина уже давно живет в условиях новой реальности, где безопасных мест больше нет, и общество должно быть готово к любым вызовам. Вот почему нужно вводить массовые курсы по подготовке населения. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Военные призывают к милитаризации украинцев: "Безопасных мест больше нет"

В Украине предлагают массовые курсы подготовки населения

"Нам давно нужно осознать, что страна живет в другой реальности. Как бы нам ни хотелось, как раньше – безопасно, спокойно, тихо – не будет. Оружие от западных партнеров – лишь часть необходимого, еще и такое, что от нас не зависит. Но от нас напрямую зависит уровень обученности граждан, которые в обязательном порядке должны уметь накладывать турникеты.

По словам Жорина, украинцы должны научиться базовым навыкам выживания, в частности, оказанию первой помощи и использованию турникетов.                                                                                                   

Жорин отметил, что массовая подготовка и милитаризация общества критически важны для выживания нации. Военный также подчеркнул, что подготовка населения должна быть реальной, а не формальной.

"Это не должно быть организовано на бумаге или стать очередной возможностью для коррупционных схем", — подытожил Жорин.

Читайте на портале "Комментарии" — Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине может длиться годами, однако Китай единственная страна, которая может заставить Россию остановить войну. По его словам, Россия не могла бы вести продолжительную войну в Украине без торговли с Китаем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости