Военные призывают готовить к обороне еще одну область: куда будет двигаться враг

Оборона Украины продолжается – украинские военные мужественно защищают каждый метр родной земли, однако в боях встречаются отходы с позиций. Пока динамика боев не позволяет расслабляться — военные советуют готовиться к обороне Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию экс-командира полка АЗОВ, майора ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.

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“Готовить к обороне Днепропетровскую область нужно сегодня. Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени. А не ждать пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт”, — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровскую область нужно готовить уже. И военный советует контролировать этот процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепропетровской области задержан местный безработный житель, который помогал врагу корректировать удары по области.

Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по прифронтовому городу Синельниково и ожидал оккупации всего региона. Злоумышленником оказался 30-летний местный безработный. Оккупанты "обратили внимание" на него из-за его прокремлевских комментариев в мессенджерах. Он выражал свои надежды на “присоединение” области к составу РФ.

Житель области согласился на сотрудничество. Для выполнения задачи врага фигурант обходил местность, где скрыто фиксировал место сосредоточения подразделений украинских войск.