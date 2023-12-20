Военные отреагировали на обещание Зеленского о миллионе дронов

Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что в следующем году Украина произведет миллион дронов. На такие заявления президента отреагировали украинские военные.



Зеленский пообещал миллион дронов в следующем году. Фото из открытых источников

19 декабря во время пресс-конференции Владимиру Зеленскому журналист издания LB Александр Демченко задал вопрос о необходимости в Украине самостоятельно изготовлять беспилотники.

"О производстве — миллион дронов в следующем году мы произведем. Миллион мы сделаем. Я знаю, что так оно и будет", — сказал Зеленский.

Военный Станислав Бунятов из 24 ОШБ "Айдар" считает, что беспилотники могут переломить ситуацию на фронте, однако миллион дронов для производства на государственном уровне называет слишком малым.

"На государственном уровне это просто пшик… 10-15% долетает до цели, то есть это 150 тыс. целей. Группировка россиян на данный момент в Украине минимум 600 тыс. На одного россиянина должны закладывать минимум 10 FPV и качественно обучать подразделения "пилотов", вот тогда мы переломим фронт в свою сторону", – комментирует ситуацию Бунятов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" высказывает подобное мнение, указывая, что это малое количество дронов, особенно, если их передачу будут растягивать на годы.

"Миллион FPV дронов? Мало! Однозначно мало, мы привыкли, что волонтеры тысячами их дают... это не государственный уровень, при том, что производство этих штук максимально примитивно. И вопрос в том, как они будут давать этот миллион, по 100 тыс. в месяц? Растянут на годы? Если бы сказали, что к концу зимы дадут миллион — уже другое дело", — считает военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 актуальных вопросах, на которые Зеленский не ответил во время пресс-конференции.

Также "Комментарии" писали, что Валерий Залужный ответил, нужно ли усиление мобилизации в Украине.