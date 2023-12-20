Военные отреагировали на обещание Зеленского о миллионе дронов

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Slava Kot
Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что в следующем году Украина произведет миллион дронов. На такие заявления президента отреагировали украинские военные.
Зеленский пообещал миллион дронов в следующем году. Фото из открытых источников
19 декабря во время пресс-конференции Владимиру Зеленскому журналист издания LB Александр Демченко задал вопрос о необходимости в Украине самостоятельно изготовлять беспилотники.
Военный Станислав Бунятов из 24 ОШБ "Айдар" считает, что беспилотники могут переломить ситуацию на фронте, однако миллион дронов для производства на государственном уровне называет слишком малым.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" высказывает подобное мнение, указывая, что это малое количество дронов, особенно, если их передачу будут растягивать на годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 актуальных вопросах, на которые Зеленский не ответил во время пресс-конференции.
Также "Комментарии" писали, что Валерий Залужный ответил, нужно ли усиление мобилизации в Украине.
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Новости
Ігор
сегодня, 10:55
У фільмі про Остіна Пауерса у доктора Зло є Міні Я. А у Путіна є наш Фюрер, така собі потішна міні-копія Путіна. З російськомовної щелепою "Янетряпка". Він так і продовжує жити подвійним життям як усі юдеї: говорить одне - робить інше.
УКРАИНЕЦ
сегодня, 10:51
Зеленский балабол, обманщик, вор и мошенник, минорму зеленскому в жопу! верить зеленскому себя не уважать!