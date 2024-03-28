Существуют ли проблемы с азартными играми среди солдат: реакция украинских военных

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в онлайн казино или беттинг играет 9 из 10 военнослужащих на передовой. На эту информацию отреагировали военные. Они признают, что солдаты имеют доступ к азартным играм, однако ситуация озвученная нардепом Гончаренко не соответствует действительности, однако призывает к изменениям в игорном бизнесе.

Украинский солдат. Фото из открытых источников

Доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что неизвестно откуда у Гончаренко такая статистика, однако, по словам военного, большинство солдат, которые тратят свои зарплаты на азартные игры, находятся в тылу из-за нехватки задач.

"Только единичные случаи были с боевыми пацанами, которым мы быстро оправили мозг, путем принудительного перечисления ЗП на карточку жены или матери", — пишет Бунятов.

Младший сержант 59 ОМПБр Павел Петриченко призывает запретить азартные игры для военных. Военный считает, что большое количество волонтерских вещей, которые находятся в ломбардах и интернет сайтах продаж туда попали от военных, имеющих зависимость от азартных игр.

"Азартные игры нужно запретить на время военного положения, эти налоги, которые с них собирают, нивелируются сломанной жизнью бойцов, которые сейчас являются основными клиентами", — пишет Петриченко.

Петриченко также сообщил, что несколько раз пытался зарегистрировать петицию на сайте президента по поводу необходимости запретить азартные игры для военных, однако ее отклоняют.

Еще один военный Юрий Гудыменко поддерживает свободный рынок игорного бизнеса, однако указывает на необходимость во время войны запретить азартные игры на территории вблизи линии фронта.

"Человек с долгами – самый податливый инструмент для вербовки. И если вы думаете, что этим инструментом пользуемся только мы, то вы ошибаетесь. Россияне знают об этом не хуже нас, и пользуются гиперактивно. А наш боец с долгами – это просто подарок для них. Примеров не будет, но, к сожалению, не потому, что их нет. Они есть", — сообщил Гудыменко.

Руководитель Ukrainian Gambling & Betting Association Николай Мельник также подтверждает, что военные играют в онлайн казино или занимаются беттингом, однако, это гораздо меньше статистики Гончаренко. По его словам, минимум один солдат на роту играет в азартные игры. Мельник предлагает также создать механизм ограничить военных.

"Да, воины играют, но проигрывают не потому, что они увидели рекламу, а потому, что они склонны проиграть. Есть люди, которые пробухают зарплату, а есть те, кто проигрывает. Конструктивное решение этой проблемы — это предоставление возможности командиру воинской части подавать списки непосредственно на КРАИЛ лиц, склонных к игре. И чтобы их таким образом заблокировали", — говорит Мельник.

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