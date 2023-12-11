logo

BTC/USD

42351.79

ETH/USD

2248.85

LTC/USD

73.51

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные НАТО были в Украине в начале полномасштабного вторжения: чем они занимались
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные НАТО были в Украине в начале полномасштабного вторжения: чем они занимались

Польские военные находились в Броварах, когда Россия начала обстреливать всю Украину ракетами в первые дни полномасштабного вторжения.

сегодня, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Военные из нескольких стран НАТО были в Украине во время полномасштабного нападения России. В частности, это касается американских, британских и польских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Ukrayina.pl

Военные НАТО были в Украине в начале полномасштабного вторжения: чем они занимались

Польский коммандос. Фото из открытых источников

Польский автор Збигнев Парафенович в книге "Польша на войне" рассказал о пребывании военных из нескольких стран НАТО в Украине после 2014 года. Американские, британские и польские солдаты занимались обучением украинских военных. В частности, в книге речь шла о специальном польском подразделении Командос, которое находилось в Броварах. Помимо обучения, военные НАТО также могли получить ценный опыт войны, которая происходила в Украине.


"Солдаты в форме страны НАТО находились на территории страны, на которую напала Россия. Когда российские ракеты начали падать на Бровары под Киевом, они были там", – рассказал один из министров в книге.

В начале полномасштабного вторжения военные НАТО занимались эвакуацией граждан своих стран, а затем оставались для сбора разведданных. Польские военные также планировали остаться в Украине и действовать подобно британцам, однако они не смогли убедить правительство Польши во главе с Дудой, которое сочло необходимым избежать попадания в российский плен поляков, ведь это сыграло бы против Польши.

"После 24 февраля 2022 нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Со временем они начали давить на нас, чтобы мы вернулись. Это была ошибка. Мы должны были собирать как можно больше информации об этой войне. Если россияне когда-нибудь нападут на Польшу, война пойдет по тому же сценарию, что и в Украине", — считает один из польских офицеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией.

Также "Комментарии" писали о Финляндии, разоблачившей секретный план России, касающийся НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,30477015,1042-1110-1081-1089-1100-1082-1086-1074-1110.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!