Военные НАТО были в Украине в начале полномасштабного вторжения: чем они занимались

Военные из нескольких стран НАТО были в Украине во время полномасштабного нападения России. В частности, это касается американских, британских и польских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Ukrayina.pl



Польский коммандос. Фото из открытых источников

Польский автор Збигнев Парафенович в книге "Польша на войне" рассказал о пребывании военных из нескольких стран НАТО в Украине после 2014 года. Американские, британские и польские солдаты занимались обучением украинских военных. В частности, в книге речь шла о специальном польском подразделении Командос, которое находилось в Броварах. Помимо обучения, военные НАТО также могли получить ценный опыт войны, которая происходила в Украине.

"Солдаты в форме страны НАТО находились на территории страны, на которую напала Россия. Когда российские ракеты начали падать на Бровары под Киевом, они были там", – рассказал один из министров в книге.

В начале полномасштабного вторжения военные НАТО занимались эвакуацией граждан своих стран, а затем оставались для сбора разведданных. Польские военные также планировали остаться в Украине и действовать подобно британцам, однако они не смогли убедить правительство Польши во главе с Дудой, которое сочло необходимым избежать попадания в российский плен поляков, ведь это сыграло бы против Польши.

"После 24 февраля 2022 нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Со временем они начали давить на нас, чтобы мы вернулись. Это была ошибка. Мы должны были собирать как можно больше информации об этой войне. Если россияне когда-нибудь нападут на Польшу, война пойдет по тому же сценарию, что и в Украине", — считает один из польских офицеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией.

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