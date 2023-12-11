Военные НАТО были в Украине в начале полномасштабного вторжения: чем они занимались

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Slava Kot
Военные из нескольких стран НАТО были в Украине во время полномасштабного нападения России. В частности, это касается американских, британских и польских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Ukrayina.pl
Польский коммандос. Фото из открытых источников
Польский автор Збигнев Парафенович в книге "Польша на войне" рассказал о пребывании военных из нескольких стран НАТО в Украине после 2014 года. Американские, британские и польские солдаты занимались обучением украинских военных. В частности, в книге речь шла о специальном польском подразделении Командос, которое находилось в Броварах. Помимо обучения, военные НАТО также могли получить ценный опыт войны, которая происходила в Украине.
В начале полномасштабного вторжения военные НАТО занимались эвакуацией граждан своих стран, а затем оставались для сбора разведданных. Польские военные также планировали остаться в Украине и действовать подобно британцам, однако они не смогли убедить правительство Польши во главе с Дудой, которое сочло необходимым избежать попадания в российский плен поляков, ведь это сыграло бы против Польши.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне с Россией.
Также "Комментарии" писали о Финляндии, разоблачившей секретный план России, касающийся НАТО.
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