Военные могут получить 200 тыс. грн. Кому их заплатят и когда

О том, что Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией подчеркнул, что военные, на передовой воюющие уже два года, должны получать 200 тыс. грн. в качестве зарплаты сообщил заместитель председателя оборонного комитета Юрий Мысягин.

Военный на фронте

Однако народные депутаты хоть и поддерживают инициативу президента и считают, что защитники должны получать больше, однако отмечают, что есть вопрос к тому, где найти для этого средства.

Как подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, по этому поводу начал работу Минфин. По его словам, народные депутаты ожидают его предложения.

Кроме того, чтобы платить военным больше, нужно принять законопроект №11012, который, собственно, и предлагает повысить ежемесячную зарплату военным. Как сообщил нардеп Юрий Здебский, этот законопроект пока не рассматривают, потому что сейчас все внимание сконцентрировано на другом законопроекте о мобилизации.

Нардеп предположил, что законопроект о росте зарплат военным на передовой будет рассмотрен после того, как будут закрыты все вопросы с мобилизацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 февраля впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа". Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, целью встречи президента с депутатами стала синхронизация усилий, а также усиление отдельных направлений в работе. Кроме того, он сообщил, что депутаты обсуждали с президентом происходящее на фронте, экономику, помощь западных партнеров. Также они уделили внимание вопросу сохранения единства в обществе. Как сказал Арахамия, народные депутаты в том числе и парламент в целом получил задачу именно по этим направлениям.





