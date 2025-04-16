Военные КНДР могут появиться в двух украинских областях: в ГУР раскрыли детали

Военные КНДР, которые продолжают помогать россиянам во время наступательных операций, впервые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области. Об этом в интервью японскому вещателю NHK рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Украинской разведке известно, что в общей сложности северокорейские войска потеряли приблизительно 5 тысяч солдат во время боев с Силами обороны. Еще 6 тысяч вояк находятся в Курске и могут быть готовы к дальнейшим боевым действиям.

Андрей Черняк отметил, что войска КНДР кардинально изменились: подготовка военных КНДР стала на порядок выше. К тому же они изменили тактику.

Представитель ГУР Минобороны также отметил, что российские командиры сейчас думают над тем, есть ли смысл наступать на Сумскую и Харьковскую области. Также рассуждают о том, чтобы привлечь к этим операциям северокорейских военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея передает России значительное количество артиллерийских снарядов, говорится в расследовании Reuters, проведенном совместно с Open Source Centre.

Северная Корея стала крупным военным союзником России. Пхеньян снабжает Москву снарядами, ракетами и истребителями в обмен на нефтепродукты и ракетные технологии.

В агентстве ознакомились с документами Минобороны РФ, подтверждающими, что от 75% до 100% снарядов в некоторых российских частях поставляет Северная Корея. По данным украинской военной разведки, КНДР поставляет примерно половину всех артиллерийских снарядов, использующих российские войска на войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – военные КНДР нарушили границу Южной Кореи, был открыт огонь.



