Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина во время общения с журналистами на вечере солидарности с пострадавшими от насилия заявила, что проведение инструкторами из ЕС тренировочных миссий для воинов ВСУ на территории Украины – лишь вопрос времени. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Ольга Стефанишина сделала в интервью "Укринформу".

Военные инструкторы ЕС. Фото: из открытых источников

"Конечно, мы говорим (с европейскими партнерами – ред.) о тренировочных учениях украинских военных. Мы сегодня видим это как элемент оснащения украинских бригад, то есть мы обеспечиваем укомплектованность бригад, они должны быть обеспечены тренировкой и соответственно оснащены. Поэтому, я думаю, это лишь вопрос времени, когда будет происходить тренировка (европейскими инструкторами – ред.) на территории Украины", – заявила Стефанишина.

По ее словам, речь идет о подготовке и оснащении более десятка украинских бригад, поэтому это "абсолютно прагматичное решение, к которому мы движемся.

Отметим, в мае 2024 года Киев обратился к ЕС с просьбой провести некоторые учения на украинской земле, но среди стран-членов много скептиков, которые предупреждают, что блок может быть втянут в войну, и сомневаются в способности Киева защитить учебные площадки от российских атак, учитывая острый дефицит средств противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.

Чиновница отметила, что момент для приглашения Украины в НАТО не был использован действующей администрацией США, и сейчас Киев концентрируется на реализации плана, обещанного избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.



