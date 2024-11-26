В Украине назвали принципиальное условие: без этого война не завершится

Завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что момент для приглашения Украины в НАТО не был использован действующей администрацией США, и сейчас Киев концентрируется на реализации плана, обещанного избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Но принципиальная позиция всех нас – народа Украины и президента Украины – что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Читайте также на портале "Комментарии" — если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала войну против нее раньше. Такое мнение в интервью BBC высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.

"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было совершенно понятно, что президент Путин не стоял в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы так подготовлена, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО.

Ранее "Комментарии" писали – социологи задали украинцам вопросы, когда они ожидают принятия Украины в НАТО – в течение следующих 10 лет, через 10-20 лет, более 20 лет или "никогда". В результате 51% респондентов выбрали вариант ответа "в течение 10 лет". В опросе 2023 года этот показатель был самым высоким и достигал почти 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные компанией Gallup.



