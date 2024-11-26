В Украине назвали принципиальное условие: без этого война не завершится

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Кравцев Сергей
Завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.
Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников
Чиновница отметила, что момент для приглашения Украины в НАТО не был использован действующей администрацией США, и сейчас Киев концентрируется на реализации плана, обещанного избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.
Читайте также на портале "Комментарии" — если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала войну против нее раньше. Такое мнение в интервью BBC высказала канцлер Германии Ангела Меркель.
Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО.
Ранее "Комментарии" писали – социологи задали украинцам вопросы, когда они ожидают принятия Украины в НАТО – в течение следующих 10 лет, через 10-20 лет, более 20 лет или "никогда". В результате 51% респондентов выбрали вариант ответа "в течение 10 лет". В опросе 2023 года этот показатель был самым высоким и достигал почти 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные компанией Gallup.
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