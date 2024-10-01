Военного смысла в ударе нет: почему РФ ударила по рынку в Херсоне

Российские военные преступники обстреляли из артиллерии рынок в Херсоне. Как подчеркивает журналист Денис Казанский, сделали это специально утром, когда на рынке было много людей. По его словам, убито как минимум 7 человек — гражданские пенсионного возраста, которые просто пришли на базар за продуктами.

Удар по Херсону

"Напомню, что Херсон Россия называет своей территорией и утверждает, что там якобы живут россияне. И вот российская армия целенаправленно убивает этих людей такими террористическими обстрелами", — говорит Казанский.

По его словам, не было никакого военного смысла в том, чтобы наносить удар по рынку.

"В чем военный смысл этого удара по рынку? А его нет. Это акт террора в чистом виде, который напоминает нам, что мы воюем с отбросами рода человеческого", — отметил Казанский.

Впрочем, как говорит журналист, россияне радуются тому, что они уничтожают Украину, ее города и мирных граждан.

Например, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев похвастался тем, что именно его земляки уничтожают Угледар, и что жители Забайкальского края радуются и гордятся тем, что бригада из их региона стирает с лица земли очередной город Донбасса и убивает украинцев.

"Это забайкальцы наши радостно разбирают Угледар по частям! Во всех чатах Забайкальского края люди радуются!", — отметил российский депутат.

"Потом эти же нелюди будут рассказывать про "братский народ" и удивляться, почему в Украине их все ненавидят", — подчеркнул Казанский.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.





