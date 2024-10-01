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Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Сейчас известно уже о семи погибших мирных жителях

сегодня, 11:16
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Недилько Ксения

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Херсона. Фото: НПУ

"На данный момент известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей", – сообщил председатель ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.

Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

УТОЧНЕНИЕ от прокуратуры: В результате обстрела центра Херсона погибли шесть горожан.

Седьмого человека, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать, впрочем, его состояние остается крайне тяжелым.

По состоянию на 11:00 известно о шести гражданских, получивших ранения разной степени, пятеро из них госпитализированы.

Осторожно, на видео чувствительные кадры!

Информация обновляется.



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