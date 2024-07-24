Военная машина Путина набирает обороты: как Запад способствует новым обстрелам Украины

Несмотря на санкции, Россия продолжает в больших масштабах производить ракеты и беспилотники, что было бы невозможным, если западные компоненты перестали поступать в РФ. Несмотря на многочисленные меры экспортного контроля, западные компании все еще несут значительную часть ответственности за предоставление России доступа к этим важным компонентам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что более 50 стран ввели санкции против России. Они предусматривают экспортный контроль. Это увеличило производственные затраты для российских военных и остановило их цепи поставок. Однако поток дистрибьюторских сетей помогает РФ обходить ограничения.

По словам журналистов, чтобы сделать экспортный контроль эффективным, необходимо корпоративное принудительное исполнение – правительственный эвфемизм для карательных мер против наших собственных корпораций – дополненное вторичными санкциями и значительным увеличением финансирования надзорных органов.

Журналисты обращают внимание, что в своих недавних атаках на гражданскую инфраструктуру Украины Россия применила новые типы вооружений, в частности, ракеты Х-69 и "Циркон". Это свидетельствует о том, что страна способна внедрять инновации в сфере вооружений, которые требуют еще более сложных западных компонентов. Россия все еще способна адаптироваться, но делает это с помощью Запада, считают авторы материала.

Авторы материала подчеркивают, российский военно-промышленный комплекс полагается на компоненты западного производства. И санкции, которые ввел Запад, не мешают путинскому режиму продолжать производить оружие.

Отметается, что журналисты-расследователи, аналитические центры и правозащитные организации предоставили веские доказательства того, как комплектующие западных компаний попадают в Россию. Проблема понятна всем, кроме самих корпораций. В ответ большинство компаний прячутся за шаблонными юридическими формулировками.

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