Военная машина Кремля на грани выживания: на Западе поразили планами ВСУ

Атаки ВСУ на цели внутри России является самым действенным методом взорвать российскую экономику и усложнить поставки оккупационных войск. Они также переносят боевые действия на территорию агрессора и открывают для его граждан реальный масштаб войны, считает старший научный сотрудник по миру, безопасности и оборонной организации "Друзья Европы", бывший заместитель генсека НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши.

По его словам, Украине следует обратиться в США с просьбой снять ограничения по применению западного дальнобойного оружия по целям в России.

И.Ши подчеркнул, что Украина может перенести военные действия непосредственно на российскую территорию и показать жителям РФ последствия политики Владимира Путина. Кремль пытается создать впечатление, что вторжение никак не касается экономической и бытовой жизни россиян — но эти удары опровергают такие утверждения.

Среди значительных успехов украинской стороны, по его словам, — затопление кораблей в Черном море, удары по нефтеперерабатывающим заводам, атаки на портовые терминалы на Балтике, в том числе по Усть-Луге, а также удары по производству боеприпасов и по авиабазам, повлекшие потерю стратегических бомбардировщиков. Именно такие операции наносят ощутимый ущерб российским военным возможностям.

Он подчеркнул, что мишени – не только НПЗ, но и логистические цепи и топливные составы. Удары по портовым терминалам, обслуживающим теневой флот танкеров, фактически блокируют экспорт и лишают Москву доходов для финансирования военной машины.

Это также инструмент, чтобы показать российскому гражданскому населению реальность войны, так что кампания оказалась очень эффективной. По мнению бывшего заместителя генсека НАТО, во время визита в США президент Зеленский должен добиваться отмены ограничений применения американского дальнобойного оружия против РФ.

