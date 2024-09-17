Военная корреспондентка: Как отбивать штурмы на Покровске, когда бригада на неделю получает 10 мин

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Ткачик Олеся
Юлия Кириенко – военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, шедшую на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.
Юлия Кириенко
При этом она со ссылкой на военных подчеркивает, что на фронте снова снарядный голод.
Журналистка поинтересовалась, как можно отражать штурмы, например, на Покровском направлении, когда на бригаду дают в неделю 10 мин 120-мм.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Игорь Луценко отмечает, что он еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные. При этом военный уверен, что в государстве можно наладить производство мин, чтобы ликвидировать их острый дефицит.
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