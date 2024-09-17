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Военная корреспондентка: Как отбивать штурмы на Покровске, когда бригада на неделю получает 10 мин

На фронте снова возник снарядный голод, в частности, на Покровском направлении остро не хватает мин

сегодня, 10:56
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Ткачик Олеся

Юлия Кириенко – военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, шедшую на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.

Военная корреспондентка: Как отбивать штурмы на Покровске, когда бригада на неделю получает 10 мин

Юлия Кириенко

"Где будет линия фронта без Покровска и Селидово, а заодно и Угледара? У нас нет мин. Почему вы об этом молчите в своих эфирах? ", – сказал мне один командир подразделения накануне", – рассказывает журналистка.

При этом она со ссылкой на военных подчеркивает, что на фронте снова снарядный голод.

"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас не было никогда – говорят мне воины. А минобороны что? Так, крайний год обошлись без коррупционных скандалов вроде яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются максимум на 10%", — отметила Юлия Кириенко.

Журналистка поинтересовалась, как можно отражать штурмы, например, на Покровском направлении, когда на бригаду дают в неделю 10 мин 120-мм.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Игорь Луценко отмечает, что он еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные. При этом военный уверен, что в государстве можно наладить производство мин, чтобы ликвидировать их острый дефицит.





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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226624763675332&id=1534631557&mibextid=WC7FNe&rdid=ou93kzHWVWdIy6aN
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