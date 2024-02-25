Во вторую годовщину вторжения России Небензя в ООН сделал циничное заявление о войне в Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пригрозил полным уничтожением Украины и, несмотря на российскую агрессию, обвинил в этом западных партнеров Украины. Небензя повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что Украина "должна быть нейтральной, без русофобии и нацизма".



Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Василий Небензя выступил с циничным заявлением в ООН. Российский представитель в ООН обвинил Запад, заявив, что чем больше украинские партнеры оказывают поддержку Украине, "тем невыгоднее будут условия мира для Украины".

Небензя повторил кремлевские заявления, что Украина "должна быть нейтральной, без русофобии и нацизма", и именно такие цели преследует Россия в войне в Украине.

"В связи с этим Запад, оказывающий Киеву поддержку, сегодня имеет выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она это умеет делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хотя бы что-нибудь от Украины", — такими словами закончил свою речь в ООН Василий Небензя и отклонил микрофон.

Напомним, что Небензя не в первый раз в ООН озвучивает российскую пропаганду. Российский дипломат обвинял Запад в "подготовке войны", заявлял, что не существует украинских оккупированных территорий, а все эти земли принадлежат России. Кроме того, Небензя назвал российский захват Авдеевки "освобождением".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который рассказал, где планирует остановиться российская армия и заявил, что с этого места идет угроза существованию России. В Европейском Союзе отреагировали на заявления Медведева о войне в Украине и посоветовали пойти лечить голову к специалисту.