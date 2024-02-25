Во вторую годовщину вторжения России Небензя в ООН сделал циничное заявление о войне в Украине

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Slava Kot
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пригрозил полным уничтожением Украины и, несмотря на российскую агрессию, обвинил в этом западных партнеров Украины. Небензя повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что Украина "должна быть нейтральной, без русофобии и нацизма".
Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Василий Небензя выступил с циничным заявлением в ООН. Российский представитель в ООН обвинил Запад, заявив, что чем больше украинские партнеры оказывают поддержку Украине, "тем невыгоднее будут условия мира для Украины".
Небензя повторил кремлевские заявления, что Украина "должна быть нейтральной, без русофобии и нацизма", и именно такие цели преследует Россия в войне в Украине.
Напомним, что Небензя не в первый раз в ООН озвучивает российскую пропаганду. Российский дипломат обвинял Запад в "подготовке войны", заявлял, что не существует украинских оккупированных территорий, а все эти земли принадлежат России. Кроме того, Небензя назвал российский захват Авдеевки "освобождением".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН.
Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который рассказал, где планирует остановиться российская армия и заявил, что с этого места идет угроза существованию России. В Европейском Союзе отреагировали на заявления Медведева о войне в Украине и посоветовали пойти лечить голову к специалисту.
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