Во время войны приобрел несколько автомобилей и две квартиры: новый скандал с военкомом из Днепропетровщины

В Украине — новый скандал военкомом. Руководитель областного ТЦК в Днепре за полтора года войны в Украине успел приобрести и оформить на своего отца несколько машин и две квартиры. Об этом сообщает Нацполиция.

У днепропетровского военкома были проведены обыски (фото Офис Генпрокурора)

Правоохранители заявили, что он также на своего родственника зарегистрировал предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 квадратных метров. Но в налоговую не поступали никакие отчеты о доходах от указанного предприятия.

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Как сообщает источник УП, подозреваемым в громком деле является Анатолий Пикало.

По информации Офиса генпрокурора, на работе, по 6 адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких, а также в автомобилях, прокуроры вместе с оперативниками УСС в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски.

Если вину военкома докажут в суде, ему может грозить наказание по ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) УКУ: лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине арестовали скандального военкома . Печерский районный суд Киева отправил под стражу экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Во время избрания меры адвокаты утверждали, что в декабре 2022 и январе 2023 тогдашним военком находился в Испании на реабилитации. Он лечился за собственные средства и легально уехал за границу. По словам самого Борисова, у него в любой момент может оборваться тромб и он может умереть, поэтому арестовывать его нельзя. Также во время судебного заседания Борисов демонстрировал свои травмы и последствия огнестрельного ранения.

