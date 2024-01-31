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Во Львовской области работникам ТЦК выдадут бодикамеры

Во время ежедневных патрулирований работники территориальных центров комплектования во Львовской области будут носить бодикамеры. Как сообщили во Львовской ОВА – это нужно во избежание недоразумений с общественностью, передают «Комментарии»

31 января 2024, 12:48
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Ткачик Олеся
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Сотрудники территориальных центров комплектования во Львовской области во время оповещения граждан будут носить бодикамеры, сообщили во Львовской ОВА.

Во Львовской области работникам ТЦК выдадут бодикамеры

Бодикамеры нужны для избежания конфликтов

Служащие предупредили жителей области, что время патрулирований видеозаписей с бодикамер будут попадать в территориальный центр комплектования.

"Их будут рассматривать в случае, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разобраться в конфликтной ситуации",
- говорится в сообщении Львовской ОВА.

Напомним, как писали "Комментарии", работники ТЦК рассказали, что украинские мужчины боятся мобилизации, считая, что их отправят на фронт в штурмовые отряды. Однако это не соответствует действительности. Чтобы избежать вручения повестки, они часто придумывают разные причины, почему не могут ее взять или прийти в ТЦК. Часто говорят, что где-то потеряли документы.

Кроме того, как писали "Комментарии", некоторые военные считают, что в Украине следует начать тотальную мобилизацию. По их мнению, для участия в войне необходимо привлечь заключенных и граждан, которым исполнилось 18 лет.

Вместе с тем, как писали "Комментарии", известно, что 30 января в Верховную Раду был внесен доработанный законопроект о мобилизации, предусматривающий ряд существенных новаций.

Также "Комментарии" сообщали, что по прогнозам нардепа Ярослава Железняка, вероятнее всего, законопроект о мобилизации в Верховной Раде начнут рассматривать 6-7 февраля. По его словам, законопроект должен пройти не только слушания в Комитете обороны, внесение права и голосования в двух чтениях. Железняк считает, что при самом оптимистичном сценарии законопроект не заработает раньше марта.



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Источник: https://loda.gov.ua/
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