Во Львовской области нашли боевую часть «Кинжала» (ФОТО)

На Львовщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ликвидация боевой части ракеты. Фото: ГСЧС Украины

Ее обнаружили спустя почти два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора.

Чрезвычайные работники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинский спасатель установил мировой рекорд в США (ФОТО)

В Соединенных Штатах Америки украинский пожарный установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 года спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран в тандеме из Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы спасателей, отмечают в ГСЧС.

Читайте также: Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкого территориального общества на Николаевщине. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Остановившись, услышали возле себя взрыв – у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты установили, что сдетонировавший предмет – это остатки от вражеского БпЛА.