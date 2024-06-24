logo

BTC/USD

60992.63

ETH/USD

3362.15

LTC/USD

70.71

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Во Львовском ТЦК прокомментировали инцидент с задержанием мужчины, который попал в сеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовском ТЦК прокомментировали инцидент с задержанием мужчины, который попал в сеть

Во Львовском областном ТЦК отреагировали на инцидент и объяснили ситуацию с мужчиной, которого посадили в автомобиль для проверки военно-учетных документов.

24 июня 2024, 14:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В социальных сетях распространилось видео с задержанием работниками ТЦК мужчины призывного возраста на одной из улиц Львова. На видео, сотрудники территориального центра комплектования хотят закрыть дверь в автомобиль из которого пытается скрыться мужчина. Во Львовском областном ТЦК отреагировали на инцидент и объяснили ситуацию.

Во Львовском ТЦК прокомментировали инцидент с задержанием мужчины, который попал в сеть

Реакция ТЦК на задержание военнообязанных во Львове. Фото из открытых источников

Во Львовском ТЦК сообщили, что группа оповещения ТЦК с представителями полиции обнаружили на одной из улиц города мужчину призывного возраста. Они остановились, чтобы проверить военно-учетные документы военнообязанного, который в последний раз появлялся в военкомат 9 лет назад.

"Следовательно мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку. В это время мимо проходила женщина. Увидев автомобиль и мужчин в форме, она начала снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт" , – пишут в ТЦК.

Также во Львовском ТЦК отметили, что "военнослужащие не избивали человека". По их версии, военнообязанный воспользовался тем, что женщина снимала на видео, поэтому начал вести себя неадекватно. В итоге в ТЦК указали, что военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили.

Впоследствии на публикацию ТЦК отреагировал мужчина, задержанный работниками львовского военкомата. На видео он показал гематомы и заявил, что то, что написали в ТЦК, не соответствует действительности. По его словам, повестки ему на месте не выписали, забрали его временное удостоверение военнообязанного и в последний раз ВЛК он проходил не 9 лет назад, а 4.5 года назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, указавших, сколько украинцев считают, что работники ТЦК не нарушают законы в отношении гражданских.

Также "Комментарии" писали о списке контактных номеров для каждой области, по которым можно обратиться по поводу нарушений со стороны представителей территориальных центров комплектования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости