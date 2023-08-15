Во Франции отреагировали на российские циничные атаки украинских городов

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Slava Kot
Министр МИД Франции Катрин Колонна. Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел Франции опубликовали заявление, осуждающее серию российских ракетных ударов по украинским городам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте МИД.
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МИД Франции считает, что произошедшие в ночь на 15 июля ракетные удары по нескольким украинским городам были направлены на гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома. Французское министерство указывает, что такие действия РФ свидетельствуют о цинизме российского руководства и его беззастенчивом нарушении международных принципов.
В заявлении также сообщают, что такие действия России неприемлемы и являются военными преступлениями, которые не оставят безнаказанными. Франция указывает, что вместе с другими союзниками и дальше будет поддерживать Украину для ее успешной борьбы против российской агрессии. Кроме того, европейская страна будет прилагать усилия к привлечению к ответственности в Международном уголовном судде российских преступлений.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России.
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