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Во Франции отреагировали на российские циничные атаки украинских городов

Стала известна реакция Франции на российские атаки украинских городов в ночь на 15 августа.

сегодня, 17:33
Автор:
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Slava Kot
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Во Франции отреагировали на российские циничные атаки украинских городов

Министр МИД Франции Катрин Колонна. Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Франции опубликовали заявление, осуждающее серию российских ракетных ударов по украинским городам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте МИД.


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МИД Франции считает, что произошедшие в ночь на 15 июля ракетные удары по нескольким украинским городам были направлены на гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома. Французское министерство указывает, что такие действия РФ свидетельствуют о цинизме российского руководства и его беззастенчивом нарушении международных принципов.

"Франция решительно осуждает новые российские удары, которые сегодня были нацелены на города Львов и Луцк на западе Украины и повлекли гибель трех человек, а также на города Днепр и Краматорск, повлекшие смерть одного человека", — сообщают во французском МИД.

В заявлении также сообщают, что такие действия России неприемлемы и являются военными преступлениями, которые не оставят безнаказанными. Франция указывает, что вместе с другими союзниками и дальше будет поддерживать Украину для ее успешной борьбы против российской агрессии. Кроме того, европейская страна будет прилагать усилия к привлечению к ответственности в Международном уголовном судде российских преступлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фабрика крупнейшего в мире производителя подшипников SKF была атакована российскими ракетами. Случай произошел во время массовых ракетных обстрелов в ночь на 15 августа, когда Россия нанесла удары по промышленным мощностям иностранной компании в Луцке.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России.



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Источник: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-la-france-condamne-les-nouvelles-frappes-russes-sur-l-ukraine-15-08-23
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