logo

BTC/USD

64639.60

ETH/USD

3418.72

LTC/USD

71.96

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВНЖ доступен даже с просроченным паспортом: в какой стране
commentss НОВОСТИ Все новости

ВНЖ доступен даже с просроченным паспортом: в какой стране

Венгрия упрощает получение ВНЖ для украинцев с просроченными паспортами

сегодня, 16:27
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Венгрия ввела новые правила, которые упрощают процесс получения вида на жительство для украинцев, даже если у них просрочен паспорт. 

ВНЖ доступен даже с просроченным паспортом: в какой стране

Венгрия упрощает получение ВНЖ для украинцев с просроченными паспортами

Согласно указу венгерского правительства, во время чрезвычайного положения, даже просроченные паспорта украинцев будут признаваться действительными для подачи на вид на жительство. Это правило поможет многим гражданам Украины, которые ищут убежище или временное пристанище в Венгрии.

Важно отметить, что это правило будет действовать в течение шести месяцев после окончания чрезвычайного положения. Однако, это не касается процедуры получения гражданства Венгрии — здесь правила остаются прежними.

Напомним, что Германия не планирует отменять помощь Bürgergeld для украинских беженцев или переводить их на меньшие выплаты. Накануне соответствующее предложение выдвигали некоторые депутаты ФРГ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sueddeutsche Zeintung".

“Комментарии” также писали. что Совет Европейского Союза одобрил продление временной защиты для украинских беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.

Кроме того, по состоянию на 30 апреля 2024 года 4 198 490 неграждан Евросоюза, выехавших из Украины, спасаясь от войны, имели статус временной защиты в ЕС. По состоянию на конец апреля 2024 года среди стран ЕС, добровольно предоставивших данные, Польша имела наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины (953 930), за ней следовала Чехия (345 405). Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Евростата.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1d805203765f3ffcdf5ea2b80ac56d0fef82e047/megtekintes?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3z8ZjfIhhl1ElpbD79zxNMhCpPb6G9yVb7pRAy59Jx5KgwKq1E6mVf9oc_aem_xk_VeLeMERjYwDDpvwxdLw
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости