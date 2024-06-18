ВНЖ доступен даже с просроченным паспортом: в какой стране

Венгрия ввела новые правила, которые упрощают процесс получения вида на жительство для украинцев, даже если у них просрочен паспорт.

Венгрия упрощает получение ВНЖ для украинцев с просроченными паспортами

Согласно указу венгерского правительства, во время чрезвычайного положения, даже просроченные паспорта украинцев будут признаваться действительными для подачи на вид на жительство. Это правило поможет многим гражданам Украины, которые ищут убежище или временное пристанище в Венгрии.

Важно отметить, что это правило будет действовать в течение шести месяцев после окончания чрезвычайного положения. Однако, это не касается процедуры получения гражданства Венгрии — здесь правила остаются прежними.

Напомним, что Германия не планирует отменять помощь Bürgergeld для украинских беженцев или переводить их на меньшие выплаты. Накануне соответствующее предложение выдвигали некоторые депутаты ФРГ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sueddeutsche Zeintung".

“Комментарии” также писали. что Совет Европейского Союза одобрил продление временной защиты для украинских беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.

Кроме того, по состоянию на 30 апреля 2024 года 4 198 490 неграждан Евросоюза, выехавших из Украины, спасаясь от войны, имели статус временной защиты в ЕС. По состоянию на конец апреля 2024 года среди стран ЕС, добровольно предоставивших данные, Польша имела наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины (953 930), за ней следовала Чехия (345 405). Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Евростата.