Внуки тоже будут воевать. Военный рассказал жестокую правду о победе в войне с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Победа Украины должна делиться на три уровня – тактический, краткосрочная перспектива, оперативный и стратегический, долгосрочная перспектива, считает военный Мирослав Гай.
Мирослав Гай
Тактический уровень, по его словам, это остановка россиян там, где можем и переход в оборону.
Оперативный, или среднесрочные цели – это наращивание военно-промышленного комплекса, экономические, политические, судебная реформы.
Стратегический уровень, по его словам, это вступление в НАТО, деоккупация и реинтеграция законных территорий не военным путем, а путем санкций и мирового экономического давления и обеспечения буферной зоны в случае "иранизации" или коллапса РФ, как было с Советским союзом. Сюда, по его мнению, также входит обретение статуса европейской страны не формально или де-юре, а де-факто с интеграцией экономики и общественного пространства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного эксперта Юрия Бутусова, самый вероятный вариант завершения войны по состоянию на данный момент является замораживание линии фронта по корейскому сценарию.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 19:06
Мета Товстого зрозуміла - поки Тонкий воює - Товстому схуднути не загроза. Головне питання для неймовірно покірних овець божого стада Єрмака і духовенства: вам держава для життя і розвитку, як у всьому розумово-розвинутому світі, чи для війни, обмежень, загибелі і каліцтва?