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Внуки тоже будут воевать. Военный рассказал жестокую правду о победе в войне с РФ

Украина должна бороться за свою победу в войне с Россией, считает военный Мирослав Гай. При этом он считает, что противостоять РФ будут также и наши внуки

сегодня, 19:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Победа Украины должна делиться на три уровня – тактический, краткосрочная перспектива, оперативный и стратегический, долгосрочная перспектива, считает военный Мирослав Гай.

Внуки тоже будут воевать. Военный рассказал жестокую правду о победе в войне с РФ

Мирослав Гай

Тактический уровень, по его словам, это остановка россиян там, где можем и переход в оборону.

"Что позволит нам нарастить резервы, оружие, восстановить инфраструктуру. Замораживание войны через создание условий для невозможности наступления русских. Сохранение Государства, Нации",
– отметил военный.

Оперативный, или среднесрочные цели – это наращивание военно-промышленного комплекса, экономические, политические, судебная реформы.

"Обеспечение демократических принципов путем выборов, вступление в ЕС. Общая воинская повинность всех граждан Украины (пример Израиля). Сохранение Государства и Нации",
– добавил Гай.

Стратегический уровень, по его словам, это вступление в НАТО, деоккупация и реинтеграция законных территорий не военным путем, а путем санкций и мирового экономического давления и обеспечения буферной зоны в случае "иранизации" или коллапса РФ, как было с Советским союзом. Сюда, по его мнению, также входит обретение статуса европейской страны не формально или де-юре, а де-факто с интеграцией экономики и общественного пространства.

"Но главной Победой будет именно сохранение Государства Украины и Нации, обладающего собственной суверенной страной. Боюсь, что эту работу завершат наши внуки, но мы должны достроить и сохранить фундамент, и предоставить средства для этой работы",
– отметил Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного эксперта Юрия Бутусова, самый вероятный вариант завершения войны по состоянию на данный момент является замораживание линии фронта по корейскому сценарию.




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Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid0KuP6S35LpRsy9qUXNjA7aemwAizkVy3AGbu3uriEvLaBfYCaD92o8PySrqY9oxUfl
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