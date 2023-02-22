«Внимание! Проследуйте в укрытие!»: в российских городах по радио массово объявляют воздушную тревогу

В российских городах с самого утра по радио предупреждают об "угрозе ракетного удара", тревога звучит на нескольких радиостанциях. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские СМИ.

В российских городах по радио массово объявляют воздушную тревогу. Фото: из открытых источников

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"Внимание, внимание, угроза ракетного удара", — такое сообщение жители РФ слышали утром по радио.

Сигнал на радиостанциях в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске и Подмосковье.

В российских Telegram-каналах предполагают, что "кто-то взломал" сразу несколько частот радиостанций "Камеди", "Юмор ФМ" и "Авторадио".

Ряд СМИ пишет, что сообщение об угрозе ракетного обстрела слышали также и в Воронеже и Казани. Однако в рекламной службе "Газпром-Медиа Холдинга" утверждают, что сигнал тревоги жители РФ слышали якобы из-за технического сбоя.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сейчас в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах и человечности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни, а также посещения Украины впервые за 15 лет президентом США. Учитывая приближающуюся годовщину российского полномасштабного вторжения, звучат заявления, что ближайшие дни (недели, месяцы) станут решающими не только для Украины, но и для всего мира. Чего ожидать в эти дни и в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



