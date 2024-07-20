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Вместо россиян воюют другие: кого Путин за щедрые выплаты отправляет на войну в Украину

По информации Bloomberg, кубинцы продолжают ехать на войну против Украины из-за щедрых выплат и паспортов РФ

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Граждане Кубы продолжают активно выезжать в Россию, чтобы присоединиться к войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване прекратить вербовку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает международное агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванное лицо, знакомое с этим вопросом.

Вместо россиян воюют другие: кого Путин за щедрые выплаты отправляет на войну в Украину

Россия вербует на войну кубинцев. Фото: из открытых источников

"Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество тех, кто участвует в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить", – говорится в материале.

По данным источника агентства, щедрые выплаты, предложенные российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты.

Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как правитель РФ Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

Министерство обороны России не ответило на запрос агентства о комментариях. Представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запросы о комментариях.

Авторы материала напоминают, что Россия активизировала призыв на военную службу внутри страны и за рубежом, пытаясь заменить огромное количество военных, которые погибли или были ранены во время боевых действий в Украине.

По западным оценкам, потери России с начала вторжения в феврале 2022 года достигают 500 000 человек. Министерство обороны Великобритании заявило 12 июля, что Россия, возможно, потеряла 70 000 убитыми и ранеными только за последние два месяца.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-19/war-in-ukraine-cubans-are-still-being-recruited-by-russia?srnd=homepage-europe&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR00j5z32Hwz7cOM_KvpLSjlH_i6Dod9HPm_iI81-EC4L9N23UkD9Apc3Hg_aem_O8773MIO5wJMQWh_K-C_0w
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