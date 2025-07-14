Вместо фортификаций и бомбоубежищ расточительство: в Раде не подбирают слова о решениях власти

В Украине тысячи объектов, уничтоженных вражескими обстрелами. Некоторые из них пытаются восстановить. Однако в Верховной Раде убеждены, что в прифронтовых областях не нужно восстанавливать объекты, ведь их снова может разбить вражеская ракета или дрон.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко прокомментировала ситуацию, отметив, что все тщеславие и неадекватность разговоров о восстановлении лучше всего иллюстрирует скандальная история со Старосалтовским лицеем в Харьковской области. Его, по словам нардепки, дважды разбомбили российские оккупанты.

"Украина должна в первую очередь выжить, считаю опасным распыление усилий партнеров на recovery, а не на поставках оружия и усилении ПВО. На этом должны сосредоточиться и украинские власти, которые продолжают закачивать миллиарды в асфальт и большое строительство", — подчеркнула она.

Геращенко рассказала, что Старосалтовский лицей РФ разрушила в 2022-м. После деоккупации Харьковщины здесь так и не возобновили офлайн обучение из-за постоянных атак. Однако учебное заведение отстроили, выделив 250 млн грн.

"Через неделю после торжественного открытия (при отсутствии учеников), помещение было полностью разрушено ракетной атакой. Теперь никакое НАБУ не разберется, сколько миллионов ушло на реконструкцию, а что прилипло к рукам зеленой власти", — отметила она.

Отметила, что следует ввести мораторий на восстановление административных помещений вблизи линии фронта. Народная депутат подчеркнула, что эти территории нуждаются в фортификациях и бомбоубежищах, а не пафосных лицеях или центрах предоставления услуг.

Относительно восстановления лицея Геращенко сообщила, что из государственной субвенции на восстановление уничтоженного в 2022 году лицея были выделены астрономические суммы:

– 98,9 млн грн в 2023 году;

– 135,7 млн грн в 2024 году.

"Дополнительно 1,6 млн грн выделили из областного бюджета. Итого — почти 237 миллионов гривен на один лицей в прифронтовом поселке, который враг обстреливает каждый день и где дети учатся онлайн!!!", — подчеркнула она.

Народная депутат объяснила, что всего на Старосалтовскую громаду из госбюджета уже потратили более 410 миллионов гривен, в частности:

- 82,5 млн грн – на ликвидацию последствий агрессии;

- 4,5 млн грн – из резервного фонда бюджета;

– 327,9 млн грн – на многоквартирные жилые дома.

“При этом Старосалтовская военная администрация ответила, что не она была заказчиком или производителем работ, поэтому не знают, сколько именно средств потратили. Больше – в Старом Салтове на 96% восстановили многофункциональное здание: амбулаторию, ЦНАП и помещение поселкового совета”, — рассказала нардепка.

По ее словам, власти не смогли построить в Харьковской области современную систему фортификационных сооружений, приграничные громады живут без бомбоубежищ и противовоздушной обороны.

"Зато правительство и табун слуг — в Риме на recovery… Мы требуем мораторий на расточительность на прифронтовых территориях и любые восстановления", — подчеркнула Геращенко.

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