Вместо фортификаций и бомбоубежищ расточительство: в Раде не подбирают слова о решениях власти

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Кречмаровская Наталия
В Украине тысячи объектов, уничтоженных вражескими обстрелами. Некоторые из них пытаются восстановить. Однако в Верховной Раде убеждены, что в прифронтовых областях не нужно восстанавливать объекты, ведь их снова может разбить вражеская ракета или дрон.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Ирина Геращенко прокомментировала ситуацию, отметив, что все тщеславие и неадекватность разговоров о восстановлении лучше всего иллюстрирует скандальная история со Старосалтовским лицеем в Харьковской области. Его, по словам нардепки, дважды разбомбили российские оккупанты.
Геращенко рассказала, что Старосалтовский лицей РФ разрушила в 2022-м. После деоккупации Харьковщины здесь так и не возобновили офлайн обучение из-за постоянных атак. Однако учебное заведение отстроили, выделив 250 млн грн.
Отметила, что следует ввести мораторий на восстановление административных помещений вблизи линии фронта. Народная депутат подчеркнула, что эти территории нуждаются в фортификациях и бомбоубежищах, а не пафосных лицеях или центрах предоставления услуг.
Относительно восстановления лицея Геращенко сообщила, что из государственной субвенции на восстановление уничтоженного в 2022 году лицея были выделены астрономические суммы:
– 98,9 млн грн в 2023 году;
– 135,7 млн грн в 2024 году.
Народная депутат объяснила, что всего на Старосалтовскую громаду из госбюджета уже потратили более 410 миллионов гривен, в частности:
- 82,5 млн грн – на ликвидацию последствий агрессии;
- 4,5 млн грн – из резервного фонда бюджета;
– 327,9 млн грн – на многоквартирные жилые дома.
По ее словам, власти не смогли построить в Харьковской области современную систему фортификационных сооружений, приграничные громады живут без бомбоубежищ и противовоздушной обороны.
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