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Вместе с украинским оккупанты запретили использовать еще один флаг

На голубом поле крымскотатарского флага изображена желтая тамга – родовой знак Гиреев

сегодня, 17:29
Автор:
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Константин Куликов
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Оккупационные российские власти Крыма запретили поднимать крымскотатарский флаг на линейках в школах полуострова, заявляет правозащитная организация "КрымSOS". Об этом сообщают "Комментарии".

Вместе с украинским оккупанты запретили использовать еще один флаг

Флаг крымских татар

Также отмечается, что в учебных заведениях нельзя проводить мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 


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По сведениям КрымSOS, письменного распоряжения о запрете флага не было, но в школы приходили представители российского главы Крыма Сергея Аксенова. На вопрос, почему нельзя поднимать флаг, отвечают, что он нигде юридически "не закреплен". Согласно российским правовым нормам, есть только флаг России и "республики Крым", передают правозащитники.

Менее чем через месяц в Крыму начинается учебный год 2023-2024. По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, после оккупации Крыма Россией, на полуострове резко снизилось количество крымскотатарских школ.

"В Крыму осталось семь национальных школ, но на самом деле не осталось ни одной, потому что обучение проводится на русском языке, а крымскотатарский язык изучается как предмет", – рассказывал Ильми Умеров.

Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с жёлтой эмблемой в верхнем левом углу. Впервые флаг был принят Курултаем (национальным съездом) крымских татар в 1917 году, после Февральской революции в России. 30 июня 1991 года вновь созванным Курултаем этот флаг был повторно принят в качестве национального.

Между тем, Шойгу снова угрожает Западу усилением войны в Украине.

Польша направляет тысячи военных на границу с Белоруссией.

Израиль же грозит войной Ливану.



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