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Власти решили свои просчеты «повесить» на военных: о чем речь

Власти решили защитить своих «наместников» и повесить все просчеты со строительством фортификационных сооружений на военных, заявил волонтер Роман Доник. Однако, по его словам, чиновники все же далеко не безгрешны

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию со строительством фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщил, что оборонные рубежи на первой и второй линии фронта строят военные, а на третьей линии — администрации. По его словам, третья линия хорошо укреплена, враги до нее еще не дошли.

Власти решили свои просчеты «повесить» на военных: о чем речь

Оборонные рубежи

Как отметил волонтер Роман Доник, похоже на то, что власти решили защищать своих чиновников на местах.

"Власти решили защищать про*обы наместников и пойти по пути наименьшего сопротивления. И обвинить во всем военных. Только маленькая деталь, даже те линии, которые строят военные, строят из материалов предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенными подрядчиками ВГА. И обычно техникой и топливом предоставленными ВГА. Потому что средства не Минобороны. И техники у бригад не хватает. И инженерных подразделений тоже",
– рассказал Доник.

При этом он подчеркнул, строят линии обороны военные, но отчитываются главе ВГА, и контроль должны проводить так же чиновники.

"Месяц назад президент уже рассказывал, что на Харьковщине идеальная и мощная линия обороны. А потом эти слова удалялись из всех телеграмм каналов и СМИ. И вот снова. Я не я, мопед не мой, военные виноваты. Военные не в вакууме. Поставляет и контролирует ВГА",
– подчеркнул волонтер.

По его словам, очень плохой идеей является обвинение военных.

"Хотя виновных нужно наказать и среди военных руководителей и среди чиновников, которые допустили или заставили делать фиктивные линии обороны. И которые подписали акты и списали миллиарды гривен. И все же определиться. То ли военные строят, то ли российское ИПСО",
– подчеркнул Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил , что на Харьковщине построены фортификационные сооружения, а заявления о том, что их там, якобы, нет, враждебно ИПСО.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid0XnHfJQNoc4nqpDXp2izxxJ4u8EWytpFXSPS18q1JXCu5L1YD7MgShzC9cnospGd1l
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