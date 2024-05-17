Власти решили свои просчеты «повесить» на военных: о чем речь

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию со строительством фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщил, что оборонные рубежи на первой и второй линии фронта строят военные, а на третьей линии — администрации. По его словам, третья линия хорошо укреплена, враги до нее еще не дошли.

Оборонные рубежи

Как отметил волонтер Роман Доник, похоже на то, что власти решили защищать своих чиновников на местах.

"Власти решили защищать про*обы наместников и пойти по пути наименьшего сопротивления. И обвинить во всем военных. Только маленькая деталь, даже те линии, которые строят военные, строят из материалов предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенными подрядчиками ВГА. И обычно техникой и топливом предоставленными ВГА. Потому что средства не Минобороны. И техники у бригад не хватает. И инженерных подразделений тоже",

– рассказал Доник.

При этом он подчеркнул, строят линии обороны военные, но отчитываются главе ВГА, и контроль должны проводить так же чиновники.

"Месяц назад президент уже рассказывал, что на Харьковщине идеальная и мощная линия обороны. А потом эти слова удалялись из всех телеграмм каналов и СМИ. И вот снова. Я не я, мопед не мой, военные виноваты. Военные не в вакууме. Поставляет и контролирует ВГА",

– подчеркнул волонтер.

По его словам, очень плохой идеей является обвинение военных.

"Хотя виновных нужно наказать и среди военных руководителей и среди чиновников, которые допустили или заставили делать фиктивные линии обороны. И которые подписали акты и списали миллиарды гривен. И все же определиться. То ли военные строят, то ли российское ИПСО",

– подчеркнул Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил , что на Харьковщине построены фортификационные сооружения, а заявления о том, что их там, якобы, нет, враждебно ИПСО.