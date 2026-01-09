В Киеве и области идет ликвидация последствий массированного российского обстрела. Вовлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20. Также во Львовской области, в других регионах продолжается восстановление после ударов. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сделал заявление об ударах по Украине

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – сообщил президент.

По его данным, в общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности Орешник, а также 22 крылатые ракеты.

"Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой ожидаются доклады по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица.

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах. Требуется четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, которые в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии и чувствовать последствия всякий раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и в каких ответных мерах мы нуждаемся. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул президент Украины.

