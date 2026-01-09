logo

Владимир Зеленский сделал заявление об ударах по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский сделал заявление об ударах по Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты ночью ударили по Украине «Орешником»

9 января 2026, 10:50
В Киеве и области идет ликвидация последствий массированного российского обстрела. Вовлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20. Также во Львовской области, в других регионах продолжается восстановление после ударов. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – сообщил президент.

По его данным, в общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности Орешник, а также 22 крылатые ракеты.

"Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой ожидаются доклады по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица.

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах.

Требуется четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, которые в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии и чувствовать последствия всякий раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и в каких ответных мерах мы нуждаемся. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул президент Украины.

