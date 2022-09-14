Президент Украины посетил деоккупированный украинский город. Об этом пишет ряд украинских изданий, ссылаясь на официальный Telegram. канал Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Фото из открытых источников

Украина успешно проводит контрнаступление с конца лета на территории юга, а также в начале осени на востоке. Особенно хорошо украинской армии удается продвигаться на Харьковщине, где российские оккупационные войска не ожидали наступление ВСУ.

Через две недели контрнаступления Украине удалось деоккупировать десятки городков и сел. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский посетил один из самых освобожденных городов Харьковщины Изюм.

В своем тексте в Telegram канале Зеленский написал, что раньше украинцы поднимали глаза вверх и смотрели на синее небо, а сейчас ищем сине-желтый флаг Украины. Далее президент Украины подчеркнул, что как в освобожденном Изюме, так и флаги будут висеть в каждом городе и поселке на территории Украины. И добавил, что наши войска двигаются только вперед, к победе.

Во время визита Зеленский был благодарен всем украинским военным за освобождение территорий и почтил тех, кто погиб во время деоккупации украинских городов и сел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданное контрнаступление украинских военных сил на Харьковщине вызвало шквал паники у россиян. По данным Институт изучения войны США контрнаступление деморализует кафиров и вгоняет их в депрессивное состояние.

Также, "Комментарии" писали мнения американских экспертов, проанализировавших контрнаступление украинских войск. Аналитики считают, что ВСУ удачно использовали новое оружие, направленное партнерами Украины, а также создало правильную стратегию ведения войны против России.

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