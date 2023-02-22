Владимир Зеленский наградил 204 защитников Украины, большинство - посмертно

На сайте президента Украины опубликован текст указа о награждении 204 защитников Украины орденами и медалями. Напротив большинства фамилий награжденных указана формулировка — посмертно.

Більшість нагород посмертна

Среди награжденных солдаты, сержанты, лейтенанты, майоры, подполковник, сообщают "Комментарии".



Судя по всему, среди отмеченных государственными наградами, кроме украинцев, есть и бойцы Международного легиона территориальной обороны Украины — солдат Роберт Гниездзински (посмертно), солдат Линкольн Голдторп (посмертно), солдат Скайлер Грег (посмертно), солдат Тимоти Гриффин (посмертно), солдат Трент Дэйвис (посмертно), солдат Михэиль Капланишвили (посмертно), солдат Кшиштоф Тифел (посмертно), солдат Шуто Фукуяма (посмертно), солдат Клейтон Хайтауэр (посмертно), младший сержант Януш Шеремета (посмертно), солдат Терри Джонсон третий, солдат Михал Павински. Все они, согласно тексту указа, награждены орденом "За мужество" ІІІ степени — "за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге".



Также медалью "За воинскую службу Украине" награждены солдат Кэвин Лафрамбуаз Ноортук, младший сержант Марчин Перловски.

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Напомним, что этой ночью Украина нанесла 12 ударов по расположению оккупантов в Мариуполе, а в эфире российских радиостанций объявили тревогу. В это же время в Украине продолжается формирование 30-тысячного ударного соединения из добровольцев, которые войдут в состав "Гвардии наступления" . Основная их задача — освобождение оккупированных территорий и закрепление границы 1991 года. Добровольцам обещают непременное участие в боях на передовой, а также возможность выбрать себе бригаду и направление, куда он будет отправлен.







