Вклад в войну: Путин выступил с циничным обращением перед выборами в Госдуму РФ

Российский диктатор Владимир Путин накануне парламентских выборов в РФ обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании. В своем коротком телеобращении глава Кремля связал участие в выборах с поддержкой российских военных и войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время выступления Путин заявил, что голосующие россияне якобы вносят "общий вклад" в победу России в войне против Украины. Отдельно он упомянул находящихся на фронте военнослужащих и, по его словам, также должны найти возможность проголосовать.

После этого глава Кремля вспомнил, что неизвестные силы пытаются россиян "расколоть и запугать", а также хотят "взорвать государственную и общественно-политическую систему".

В общей сложности выступление Путина длилось три минуты.

Выборы в РФ – что известно

Парламентские выборы в России намечены на 18–20 сентября 2026 года. Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По данным Reuters, политическая система РФ остается жестко контролируемой, а возможности реальной оппозиционной конкуренции существенно ограничены.

Особое внимание привлекает проведение российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение провести выборы в Госдуму на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает такие действия законными, а украинские государственные органы называют организованное Россией голосование незаконным.

Для Кремля эти выборы имеют не только внутриполитическое значение. Reuters называет их своеобразным "барометром" отношения российского общества к войне: власть заинтересована в высокой явке и демонстрации поддержки действующего курса. В выборах примут участие и "ветераны" войны против Украины. По данным Associated Press, около 200 кандидатов являются ветеранами боевых действий. Кремль активно использует их образы в избирательной кампании, представляя военный опыт как признак заслуг перед государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину скоро придется принимать очень плохие решения: Кремлю выставили роковой счет за войну в Украине.