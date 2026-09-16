Внесок у війну: Путін виступив з цинічним зверненням перед виборами до Держдуми РФ

Російський диктатор Володимир Путін напередодні парламентських виборів у РФ звернувся до росіян з закликом взяти участь у голосуванні. У своєму короткому телезверненні очільник Кремля пов’язав участь у виборах з підтримкою російських військових та війни проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час виступу Путін заявив, що росіяни, які голосуватимуть, нібито роблять "загальний внесок" у перемогу Росії у війні проти України. Окремо він згадав військовослужбовців, які перебувають на фронті та, за його словами, також мають знайти можливість проголосувати.

Після цього очільник Кремля згадав, що невідомі сили намагаються росіян "розколоти та залякати", і також хочуть "підірвати державну та суспільно-політичну систему".

Загалом виступ Путіна тривав три хвилини.

Вибори у РФ — що відомо

Парламентські вибори в Росії заплановані на 18–20 вересня 2026 року. Це перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. За даними Reuters, політична система РФ залишається жорстко контрольованою, а можливості для реальної опозиційної конкуренції суттєво обмежені.

Особливу увагу привертає проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Центральна виборча комісія РФ ухвалила рішення провести вибори до Держдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Україна не визнає такі дії законними, а українські державні органи називають організоване Росією голосування незаконним.

Для Кремля ці вибори мають не лише внутрішньополітичне значення. Reuters називає їх своєрідним "барометром" ставлення російського суспільства до війни: влада зацікавлена у високій явці та демонстрації підтримки чинного курсу. У виборах братимуть участь і "ветерани" війни проти України. За даними Associated Press, майже 200 кандидатів є ветеранами бойових дій. Кремль активно використовує їхні образи у виборчій кампанії, представляючи військовий досвід як ознаку заслуг перед державою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путіну скоро доведеться приймати дуже погані рішення: Кремлю виставили фатальний рахунок за війну в Україні.