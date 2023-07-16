Уоллес рассказал о секретных словах для поставок оружия в Украину

Британский министр обороны Бен Уоллес рассказал, что во время разговора с Алексеем Резниковым использовал названия виски, как кодовые имена для оружия, которое было отправлено в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Британии и коллега из Украины, еще до начала полномасштабного вторжения договорились о шифрованных словах, которые означали бы разную военную технику. Именно о некоторых из них рассказал Бен Уоллес в недавнем интервью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я выбрал виски. NLAW — это было виски Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon – Islay", — сказал Бен Уоллес.

Британский политик также привел примеры из таких сообщений, полученных Украиной.

"Я отправил Резникову сообщение: "У меня есть для вас немного виски" или "виски уже в пути". Такие кодовые слова мы выбрали", — рассказал Уоллес.

Министр обороны Великобритании вспомнил интересный случай, который произошел перед началом российского вторжения. Тогда Уоллес совершил визит в Россию, где встретился с руководителем Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу. Российский министр уверял, что Путин не будет атаковать Украину.

"Я подарил ему бутылку виски Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая шутка", — сказал британский министр.

Напомним, что британские противотанковые системы NLAW были одними из первых, попавших в Украину в начале российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верещук ответила на скандальные заявления Уоллеса: мы не Netflix.

Также "Комментарии" писали, что Бен Уоллес отреагировал на резкие заявления Зеленского относительно НАТО.