Президент США Джо Байден разрешил использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России. В Белом доме объясняют, что это решение связано с вовлечением Северной Кореи в войну на стороне России.

Владимир Путин

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире 24 Канала отметил, что США демонстрируют российскому президенту Владимиру Путину два возможных пути: либо согласие на заморозку войны, либо дальнейшее снабжение Киева современным оружием.

По словам Шлинчака, во время передачи власти в США действующая администрация, готовящаяся покинуть Белый дом, согласовывает свои действия с командой будущего президента. Следовательно, если решение о разрешениях на удары по территории России было принято, его могли согласовать или, по крайней мере, обсудить с Дональдом Трампом.

Он также обратил внимание, что последние массированные ракетные атаки России на Украину могут свидетельствовать о нарушении определенных договоренностей. Именно поэтому 17 ноября несколько СМИ заявили, что Украина получит ракеты ATACMS с разрешением на удары вглубь российской территории.

"Сейчас идет игра нервов и повышение ставок с двух сторон. В частности, со стороны России, которая думает, что сможет дожать новую администрацию Белого дома, имея выход на окружение Трампа. А также со стороны администрации Байдена и западных партнеров в Россию", — отметил эксперт.

По его мнению, телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным мог быть частью этой стратегии.

В то же время французское издание Le Figaro, сообщившее о возможности применения ракет SCALP/Storm Shadow для ударов по России, изменило текст материала, убрав упоминания об "разрешении Франции и Британии нанести удары по российской территории".

Эксперт не исключил, что это может являться частью информационной кампании. Обычно когда Украина получает новые виды вооружения, ВСУ начинают их использовать, и только потом это публично объявляется.

Он также отметил правильную позицию президента Владимира Зеленского: сначала доставить вооружение в Украину, а затем делать официальные заявления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже упомянули о своей ядерной доктрине на фоне о том, что Байден якобы разрешил ВСУ избивать вглубь России западным оружием.



