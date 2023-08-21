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Россияне сняли фейковый ролик, как поляки якобы стреляют в украинцев

Россияне сняли очередное неудачное видео для своей пропаганды. Интернет-пользователи удивляются столь неумелой работе российских пропагандистов.

сегодня, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попал очередной фейк российской пропаганды. Главная цель видеоролика – это создать напряжение в отношениях между Польшей и Украиной. На подставной записи показывают, будто поляки осуществляют обстрел украинских позиций.

Россияне сняли фейковый ролик, как поляки якобы стреляют в украинцев

Россия сняла фейковое видео, где поляки стреляют в украинцев. Фото из открытых источников

На видео показано, что якобы польские добровольцы открыли огонь по позициям ВСУ из-за отказа форсировать Днепр. Также человек, предстающий в ролике как польский солдат, говорит странным языком, вероятно, пытаясь подражать польскому. Белорусский ресурс NEXTA, распространивший видео, прокомментировал его как очередной смешной фейк россиян, заслуживающий "Оскар".


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Посмотреть русское фейк-видео можно ниже:

Интернет-пользователи посмеялись над записью, сразу уловив неточности и отметив дилетантство. Некоторые указывают, что автоматы военных слишком чисты, как для боевых действий, другие удивляются, что пули летят в воздух, тогда как третьи не понимают того польского, на котором говорят на видео. Также интернет-пользователи утверждают, что видеоролик рассчитан на внутреннюю аудиторию России, ведь ей сложнее отличить фейковое видео, чем западной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша резко отреагировала на слова Лукашенко, захотевшего улучшить отношения со своими соседями.

Также "Комментарии" писали, что польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть в стране, которая имела цель помешать поставкам оружия в Украину. Россияне собрали команду шпионов в Польше предлагая им сначала легкие задачи, как расклеивание афиш, однако впоследствии это переросло в съемку военных объектов и попытку совершения теракта на железной дороге.



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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1692777789601030158
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