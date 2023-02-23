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Видео подготовки снайперов Добровольческого подразделения "Хартия"

В сеть попали видео и фото тренировок украинских снайперов, которые вскоре будут уничтожать врагов.

сегодня, 14:42
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Автор:

Slava Kot

Волонтер Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео, на котором снайперы Добровольческого подразделения "Хартия" готовятся к уничтожению врага из стрелкового оружия.

Видео подготовки снайперов Добровольческого подразделения "Хартия"

Винтовка украинских снайперов. Фото: Юрий Голик

В январе Юрий Голик вместе с теннисистом и виноделом Сергеем Стаховским передали добровольческому формированию Харьковской общины, входящей в 127 бригады ТРО и выполняющей боевые задачи на донецком направлении, снайперские винтовки.


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По словам Юрия, это оружие уже прошло тестирование бойцами и помогает им уничтожать врага на востоке нашего государства.

"Для полного превосходства над врагом, нашим военным нужна как тяжелая техника, так и стрелковое оружие. Этот запрос до сих пор поступает от разных бригад. Наша задача – максимально быстро эти запросы закрывать", – говорит волонтер.

Голик добавил, что вместе со Стаховским они также заказали для Хартии дроны, которые вскоре прибудут в добровольческое подразделение.

Просмотреть фото и видео можно ниже:

Напомним, ранее Голик вместе с волонтером Александром Карпюком передали 35-й отдельной бригаде морской пехоты снайперские винтовки.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0vGso9ymrcc1Wbz6RvC7w2UFS2nYwkMTrWQ77t7pz6hy1WrU2Vr1y1psLjJRybgxul
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