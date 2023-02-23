Видео подготовки снайперов Добровольческого подразделения "Хартия"

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Slava Kot
Волонтер Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео, на котором снайперы Добровольческого подразделения "Хартия" готовятся к уничтожению врага из стрелкового оружия.
Винтовка украинских снайперов. Фото: Юрий Голик
В январе Юрий Голик вместе с теннисистом и виноделом Сергеем Стаховским передали добровольческому формированию Харьковской общины, входящей в 127 бригады ТРО и выполняющей боевые задачи на донецком направлении, снайперские винтовки.
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По словам Юрия, это оружие уже прошло тестирование бойцами и помогает им уничтожать врага на востоке нашего государства.
Голик добавил, что вместе со Стаховским они также заказали для Хартии дроны, которые вскоре прибудут в добровольческое подразделение.
Просмотреть фото и видео можно ниже:
Напомним, ранее Голик вместе с волонтером Александром Карпюком передали 35-й отдельной бригаде морской пехоты снайперские винтовки.
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