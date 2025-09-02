logo

Везде руины и пожары: какой город массированно атаковала РФ
Везде руины и пожары: какой город массированно атаковала РФ

Стали известны последствия атаки РФ на Белую Церковь

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия в ночь на 2 сентября массированно ударила дронами по Белой Церкви Киевской области. Уже известно о жертве и масштабных разрушениях.

Везде руины и пожары: какой город массированно атаковала РФ

Атака РФ на Белую Церковь. Фото: из открытых источников

Глава Киевской ОВА Николай Калашник подтвердил, что Белая Церковь подверглась вражескому удару вторую ночь подряд. В результате атаки возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем.

В некоторых районах возможно задымление, местных жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

В то же время Калашник уточнил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Сейчас в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг готовил новые атаки по Киеву и Одессе и привлек агентов для подготовки ракетно-дроновых обстрелов. В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеские агенты были задержаны. Они действовали порознь, однако имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

Фигуранты, по материалам дела, должны были выявить и передать оккупантам локации сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских прилетов по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам. В СБУ сообщили, что для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия нанесла массированный удар по Украине: в каких города раздавались сильные взрывы.




Источник: https://t.me/bmrada/17119
