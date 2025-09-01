logo

Жертв было бы много: удары по каким городам готовили оккупанты
Жертв было бы много: удары по каким городам готовили оккупанты

Разоблачили вражеских агентов, которые помогали оккупантам готовить массированные удары

1 сентября 2025, 16:16
Кречмаровская Наталия

Враг готовил новые атаки по Киеву и Одессе и привлек агентов для подготовки ракетно-дроновых обстрелов. В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеские агенты были задержаны. Они действовали порознь, однако имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

Жертв было бы много: удары по каким городам готовили оккупанты

Обстрел. Иллюстративное фото

Фигуранты, по материалам дела, должны были выявить и передать оккупантам локации сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских прилетов по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам. В СБУ сообщили, что для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты.

По данным СБУ, в Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское ГРУ "командировало" шпионить в столицу Украины.

Агент по инструкции военной разведки РФ должен был выявить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны.

В Службе безопасности сообщили, что злоумышленник дополнительно отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле центров рекрутинга Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

В Одессе разоблачена бывшая военная, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российским ГРУ.

"В обмен на деньги от оккупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города. Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила", — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — отметили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в РФ должна обстрелять Украина.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahentiv-rosiiskoho-hru-yaki-hotuvaly-novi-ataky-rashystiv-po-kyievu-ta-odesi
