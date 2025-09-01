Жертв было бы много: удары по каким городам готовили оккупанты

Враг готовил новые атаки по Киеву и Одессе и привлек агентов для подготовки ракетно-дроновых обстрелов. В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеские агенты были задержаны. Они действовали порознь, однако имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.

Обстрел. Иллюстративное фото

Фигуранты, по материалам дела, должны были выявить и передать оккупантам локации сил обороны. Также агенты выясняли последствия вражеских прилетов по гражданской инфраструктуре для корректировки повторных ударов по украинским городам. В СБУ сообщили, что для сбора разведданных фигуранты выходили на местность, фотографировали потенциальные цели и записывали их координаты.

По данным СБУ, в Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское ГРУ "командировало" шпионить в столицу Украины.

Агент по инструкции военной разведки РФ должен был выявить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны.

В Службе безопасности сообщили, что злоумышленник дополнительно отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле центров рекрутинга Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

В Одессе разоблачена бывшая военная, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российским ГРУ.

"В обмен на деньги от оккупантов женщина передавала им координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии на территории портового города. Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила", — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — отметили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в РФ должна обстрелять Украина.



