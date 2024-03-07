Ветеран войны: Путин хочет превратить войну в аналог АТО

Как сообщил Алексей Гетьман, россияне активизировались на фронте и пытаются проводить атаки. Кроме того, по его информации, страна-агрессор планирует мобилизовать к лету до 500 000 военных.

Война в Украине

Гетьман подчеркнул, что в настоящее время Вооруженным силам следует стабилизировать ситуацию на фронте. По его ощущениям, линия фронта может двигаться к западу, ведь там еще не готовы фортификационные сооружения, а враг усиливает свои резервы.

Как подчеркнул эксперт, сейчас нужно удержать оборону, а уже на следующий год можно будет планировать действия контрнаступательного характера.

При этом Гетьман добавил, что оккупанты не смогут постоянно вести такие интенсивные боевые действия, как сейчас. По его словам, если боевые действия стихнут, война перейдет в позиционную.

"Наверное, Путин хочет превратить боевые действия на новых позициях в продолжение АТО, и это может продолжаться долго, если мы не решим этот вопрос военным путем с помощью партнеров",

– добавил ветеран войны.

По его убеждению, решить вопрос войны дипломатическим путем просто невозможно. Причина в том, говорит он, что оккупанты просто откажутся выходить из захваченных территорий, в свою очередь Киев не будет отдавать украинские территории в обмен на так называемое прекращение боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению экспертов, мир "слишком устал" от войны в Украине. Именно поэтому может быть принято решение склонять Киев к проведению мирных переговоров с Россией. Такое действие американцы будут преподносить как дипломатическую победу президента Джо Байдена и будут использовать в предвыборной кампании.