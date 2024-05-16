Ветеран войны критикует закон о мобилизации: что с ним не так

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Slava Kot
Ветеран российско-украинской войны Олег Симороз прокомментировал изменения в законе о мобилизации, которые вступят в силу с 18 мая. По словам Симороза, новый закон о мобилизации не меняет работу ТЦК, а также вопроса коррупции.
Олег Симороз на интервью "Украинской правде". Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Олег Симороз рассказал, что именно ему не нравится в законе о мобилизации.
По его словам, в ТЦК "мы видим старые кадры, демонстрирующие свою коррумпированность".
Ветеран российско-украинской войны указывает на ключевые изменения, которые, по его мнению, должны быть в новом законе о мобилизации.
Симороз отмечает, что таким образом можно понять, нужно ли с такими работниками ТЦК продлевать контракты.
Олег Симороз – украинский ветеран войны, общественный и политический активист, воевавший в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Во время боевых действий в Донецкой области потерял обе ноги. После длительного лечения и обучения ходить на протезах вернулся в активную общественную жизнь. Симороз был снят с военного учета 7 ноября 2023, однако в мае 2024 получил повестку явиться в ТЦК.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекерская контора получила бронь от мобилизации своих работников.
Также "Комментарии" писали о полицейском, разоблаченном на схеме избегания от мобилизации.
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