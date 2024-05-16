Ветеран войны критикует закон о мобилизации: что с ним не так

Ветеран российско-украинской войны Олег Симороз прокомментировал изменения в законе о мобилизации, которые вступят в силу с 18 мая. По словам Симороза, новый закон о мобилизации не меняет работу ТЦК, а также вопроса коррупции.



Олег Симороз на интервью "Украинской правде". Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Олег Симороз рассказал, что именно ему не нравится в законе о мобилизации.

"Я скептически отношусь к мобилизационному законопроекту именно потому, что он не меняет принципы работы. Он не меняет того, что сейчас происходит в ТЦК. Новый мобилизационный законопроект меняет просто какие-то мобилизационные критерии, которые не были и не являются основной проблемой сейчас", — говорит военный.

По его словам, в ТЦК "мы видим старые кадры, демонстрирующие свою коррумпированность".

Ветеран российско-украинской войны указывает на ключевые изменения, которые, по его мнению, должны быть в новом законе о мобилизации.

"Первые ключевые изменения должны быть именно в реформировании ТЦК. Более того, в люстрации ТЦК, потому что пропасть очень серьезная. Потеряно очень много времени. Сейчас очень высок уровень недоверия к ТЦК. Поэтому должна быть проведена качественная реформа и соответствующие конкурсы на добродетель. Должно быть четко исследовано руководство всех ТЦК, их образы жизни и главное, на мой взгляд, это то, как их родственники проходят военную службу, кто из них какие отсрочки получил", — говорит Олег Симороз и добавляет, что "нынешний законопроект, к сожалению, абсолютно ничего не меняет".

Симороз отмечает, что таким образом можно понять, нужно ли с такими работниками ТЦК продлевать контракты.

Олег Симороз – украинский ветеран войны, общественный и политический активист, воевавший в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Во время боевых действий в Донецкой области потерял обе ноги. После длительного лечения и обучения ходить на протезах вернулся в активную общественную жизнь. Симороз был снят с военного учета 7 ноября 2023, однако в мае 2024 получил повестку явиться в ТЦК.

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