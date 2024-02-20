Ветеран АТО: Россия хочет добить Украину в 2024 году и готова это сделать

Такое впечатление, говорит Дикий, что Украина оказалась снова в феврале 2022 года. Тогда, по его словам, страна не была готова к полномасштабному вторжению РФ. В то время ее спасло то, что россияне шли не на войну, а на "карательную операцию". Однако, говорит Дикий, в Москве в отличие от Киева "проработали свои ошибки" – организовали самую масштабную со времен Второй мировой войны мобилизацию, перевели экономику на военные рельсы. А вот Украина фактически упустила весь 2023 год, решив, что вот уже практически одержала победу, хотя это совсем не так, говорит Дикий.

Евген Дикий

По его словам, Украина получила целый ворох проблем – начиная от блокирования помощи от США и до провала мобилизации, плюс к тому же получила значительные проблемы с вооружением.

"В 2024-м Россия попытается нас добить. Да, несравнимо более высокой ценой, чем это могло бы произойти в 2022-м, но они готовы ее платить. Вопрос: готовы ли мы платить свою цену за то, чтобы не дать им этого сделать?"

– подчеркнул Дикий.

На самом деле, говорит он, у Украины есть шансы одержать победу, однако для этого нужны люди и оружие.

"Если и дальше будем жить с огромным отрывом тыла от фронта, ресурс тех, кто сейчас держит оборону, закончится еще до конца 2024-го и шансы на отражение этого нашествия будут снижаться в геометрической прогрессии с каждым месяцем",

– заявил Евгений Дикий.

При этом он подчеркнул, что действительно Украина может быстро завершить войну в 2024 году, но при условии, что она решит капитулировать. Если страна хочет бороться, то третий год войны для нее точно не будет последним, подчеркнул ветеран АТО.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военных экспертов , есть реальная угроза того, что Украина продолжит терять свои территории.