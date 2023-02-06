Весна – это наше время: Генерал о несостоятельности РФ к большому наступлению

О неготовности армии Российской Федерации к новому полнокровному наступлению по всей линии фронта заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя в Телеэфире прогнозы о скором наступлении страны-оккупантки и о слишком медленных на этом фоне поставках западных вооружений, пишут "Комментарии".



Россия не может организовать полномасштабное наступление весной

Малому же не отрицает, что поставки Украине западных вооружений несколько отстают от ситуации на фронте, однако это происходит с начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время генерал предлагает смотреть на происходящее во вражеской армии, которая проводит подготовку на 88 учебных полигонах России и Белоруссии, реабилитацию, реконструкцию и ремонт техники. Все это было начато где-то 2 месяца назад. А для подготовки к полномасштабному пришествию необходимо от 4 до 6 месяцев.

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“Все говорят о наступлении буквально через 10 дней, 24 февраля и т.д. Но сейчас Россия ставит только локальные задачи, она не может на 2600 км начать наступательные операции. Это просто невозможно. Даже полмиллиона военнослужащих будь. Но их нет. Нет даже 300 тыс.”, – комментирует Николай Маломуж.

По его словам, РФ имеет только 30-40 тыс., перед которыми будут ставить локальные задачи на Донбассе. Сформировать же резервы Россия, по мнению генерала армии, сможет только к началу лета: собрать 250-300 тыс. военных, провести ремонты, реабилитацию техники, 1000 старых танков. Поэтому у Украины есть 2-3 месяца. С массовым поступлением боеприпасов Силы обороны будут готовы к масштабным операциям по уничтожению российских резервов на подходах.

"Особо подчеркиваю, массовое получение боеприпасов: ракет, снарядов, мин и т.д., которые будут уничтожаться на подходах — это эффективная борьба с противником, с резервами, когда они двигаются на поездах, в колоннах, когда они еще не пришли на фронт. Это очень мощные удары, прессинг, паника у тех, кто находится на передке. Это предпосылка для их уничтожения и наступательных операций… Четко скажу: как раз март-май — это наше время", — подчеркнул эксглава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, мы должны сформировать силы, провести обучение, разработать такие операции, которые позволят перейти от тактики обороны к стратегии наступления. А увольнение юга и востока Украины разрушит всю систему врага и, возможно, режим Путина. При этом Николай Маломуж подчеркнул, что в случае промедления Украина окажется в ситуации затяжной войны очень тяжелой и с большими жертвами.

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