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Весна – это наше время: Генерал о несостоятельности РФ к большому наступлению

Россия пока ставит локальные задачи в войне против Украины, ведь не готова и не может начать наступательные операции на 2 600 км линии фронта

сегодня, 15:37
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Автор:

Моесеенко Валентина

О неготовности армии Российской Федерации к новому полнокровному наступлению по всей линии фронта заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя в Телеэфире прогнозы о скором наступлении страны-оккупантки и о слишком медленных на этом фоне поставках западных вооружений, пишут "Комментарии".

Весна – это наше время: Генерал о несостоятельности РФ к большому наступлению

Россия не может организовать полномасштабное наступление весной

Малому же не отрицает, что поставки Украине западных вооружений несколько отстают от ситуации на фронте, однако это происходит с начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время генерал предлагает смотреть на происходящее во вражеской армии, которая проводит подготовку на 88 учебных полигонах России и Белоруссии, реабилитацию, реконструкцию и ремонт техники. Все это было начато где-то 2 месяца назад. А для подготовки к полномасштабному пришествию необходимо от 4 до 6 месяцев.


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“Все говорят о наступлении буквально через 10 дней, 24 февраля и т.д. Но сейчас Россия ставит только локальные задачи, она не может на 2600 км начать наступательные операции. Это просто невозможно. Даже полмиллиона военнослужащих будь. Но их нет. Нет даже 300 тыс.”, – комментирует Николай Маломуж.

По его словам, РФ имеет только 30-40 тыс., перед которыми будут ставить локальные задачи на Донбассе. Сформировать же резервы Россия, по мнению генерала армии, сможет только к началу лета: собрать 250-300 тыс. военных, провести ремонты, реабилитацию техники, 1000 старых танков. Поэтому у Украины есть 2-3 месяца. С массовым поступлением боеприпасов Силы обороны будут готовы к масштабным операциям по уничтожению российских резервов на подходах.

"Особо подчеркиваю, массовое получение боеприпасов: ракет, снарядов, мин и т.д., которые будут уничтожаться на подходах — это эффективная борьба с противником, с резервами, когда они двигаются на поездах, в колоннах, когда они еще не пришли на фронт. Это очень мощные удары, прессинг, паника у тех, кто находится на передке. Это предпосылка для их уничтожения и наступательных операций… Четко скажу: как раз март-май — это наше время", — подчеркнул эксглава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, мы должны сформировать силы, провести обучение, разработать такие операции, которые позволят перейти от тактики обороны к стратегии наступления. А увольнение юга и востока Украины разрушит всю систему врага и, возможно, режим Путина. При этом Николай Маломуж подчеркнул, что в случае промедления Украина окажется в ситуации затяжной войны очень тяжелой и с большими жертвами.

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