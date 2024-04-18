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Верят ли украинцы в то, что соглашения о безопасности защитят страну в будущем. Результаты опроса

По данным опроса социологической службы Центр Разумкова, 81% верят в то, что двусторонние соглашения о безопасности, которые заключают власти с правительствами разных стран, помогут защититься от агрессии России

18 апреля 2024, 17:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Большинство украинцев считают, что в заключении двусторонних соглашений о безопасности с разными странами есть смысл, поскольку они помогут противостоять агрессии России.

Верят ли украинцы в то, что соглашения о безопасности защитят страну в будущем. Результаты опроса

Украинцы

По данным опроса Центра Разумкова, 81% респондентов заявили, что такие соглашения будут способствовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии. При этом однозначно уверены, что соглашения помогут Украине – 44%, при этом 37% опрошенных склонны думать, что так оно и будет.

При этом, как свидетельствуют результаты социологического исследования, только 9% респондентов считают, что соглашения о безопасности не будут способствовать противодействию агрессии России. По данным Центра Разумкова, почти 3% украинцев однозначно отвергают это, 6% склоняются к такой позиции.

Данные опроса свидетельствуют, что наиболее оптимистично двусторонние соглашения о безопасности оценивают жители западных областей Украины (89%), а меньше всего – восточных (70%).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что также украинцы назвали наиболее негативные события во внешней политике, которые случились и напрямую касаются нашего государства. Наиболее негативно они оценили протесты фермеров в Польше, блокировавших границу и уничтожающих украинское зерно. Также украинцы среди негативных событий отметили события в Соединенных Штатах, где в течение многих месяцев никак не могут принять решение о выделении помощи Украины, что привело к существенному ухудшению ситуации на фронте и сдаче Авдеевки оккупантам.

Также украинцы обратили внимание на недружественную позицию по отношению к Украине главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который откровенно отстаивает интересы России, блокирует помощь Украине и заявляет, что ее ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну.




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Источник: https://razumkov.org.ua/
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