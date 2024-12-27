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Верят ли украинцы в справедливый мир и в то, что Трамп положит конец войне

Лишь четверть украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины

сегодня, 10:58
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Кравцев Сергей

Почти половина украинцев придерживаются мнения, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир в Украине. Однако в справедливость мирного соглашения с Россией верят лишь 23% учувствовавших в опросе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Верят ли украинцы в справедливый мир и в то, что Трамп положит конец войне

Мир в Украине. Фото из открытых источников

Так социологи выяснили, что 45% соотечественников считают, что победа Трампа приближает мир. Из них считают, что мир становится значительно ближе — 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении — 5%, о некотором — 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.

Лишь четверть (23%) украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше. Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1462&page=1
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